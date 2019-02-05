В столице назвали лауреатов президентской премии в сфере науки и инноваций

Вычислительные алгоритмы нового типа, электронный "собачий нос", который за полсотни метров чует взрывчатку, и даже теория, объясняющая, почему вредители привыкают к биоудобрениям — в Москве назвали имена лауреатов президентской премии в сфере науки и инноваций.

Их выбрали из сотен самых достойных: экспертный совет определил значимость научных работ, кандидатуры обсудили на специальном заседании и только потом победителей утвердил лично президент.

Вячеслав Дячук из Владивостока нашел способ восстановления нервных тканей, и это, как считают медики, ключ к лечению болезней Паркинсона и Альцгеймера.

"Мы открыли новый механизм формирования нервных систем, который до этого не был известен науке. Мы открыли фундаментально новое свойство глиальных клеток превращаться в нейроны. Это было сделано впервые в мире", — говорит Вячеслав Дячук, лауреат премии президента РФ, старший научный сотрудник Национального центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН.

Прикладное значение — лучшая рекомендация для совета. Иван Оселедец создал математическую формулу, с помощью которой, перебирая миллионы вариантов, суперкомпьютеры рассчитывают прочность самолетов и создают новые лекарства.

"Такие методы применяются в физике и биологии, причем, не только мной и моей научной группой, но и уже научными группами по всему миру. Мне приятно, когда кто-то берет мои методы и применяет", — рассказывает Иван Оселедец, лауреат премии президента РФ, доцент Сколковского института науки и технологий.

Установка (ей в мире нет аналогов), собранная томскими оптиками Евгением Горловым и Виктором Жарковым, реагирует на микроскопическую концентрацию взрывчатого вещества. Это новый шаг в борьбе с терроризмом.

Исследования кандидата биологических наук из Новосибирска Екатерины Гризановой помогли в создании принципиально нового инсектицида, безопасного для природы и человека. С насекомыми-вредителями борются бактерии.

"Все хотят иметь на своем столе экологически чистую продукцию, мы хотим кормить своих детей экологически чистыми продуктами, стараемся у себя на участке не использовать химию и выводим это мировой уровень", — объясняет Екатерина Гризанова, лауреат премии президента РФ, научный сотрудник лаборатории биологической защиты Новосибирского государственного аграрного университета.

Они — каждый в своей отрасли — признаны международным научным сообществом. Президентские премии — еще один признак внимания государства к их персонам и к их работам.