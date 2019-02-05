Следить за показаниями счетчиков обяжут поставщиков, а не потребителей услуг

Следить за исправностью счетчиков будут не потребители, а поставщики услуг, сообщили сегодня в Росстате, где уже разрабатывают соответствующие поправки к закону. Предполагается, что проверять счетчики будут раз в 5-6 лет и только силами аккредитованных организаций. Мошенникам, которые сейчас зарабатывают на доверчивых потребителях миллионы, просто не останется места на рынке.

У них красные удостоверения с печатями, лицензии, сертификаты — все солидное и будто бы настоящее. А перед визитом — почтовое извещение или телефонный звонок. Незваные гости по мелочам не работают: никакого ремонта или настройки, только замена счетчиков. Конечно, дорогостоящая.

А дальше — как повезет: могут поменять абсолютно новые счетчики на такие же, а могут и обокрасть.

- Ничего он не менял! Вот как было, так и есть. Это мошенники!

70-летняя москвичка Наталья Филатова после встречи с такими мастерами по замене счетчиков лишилась всех сбережений.

- Вот в этом кошельке было 400 тысяч! Ничего не осталось.

Мошенники хорошо знают о том, что жители обязаны сами контролировать работоспособность своих коммунальных счетчиков и своевременно проводить их поверку.

Это сотрудники подпольного колл-центра, которые звонили пенсионерам от имени районного МФЦ. Врали, что у счетчиков вышел срок годности и нужно их менять. Нине Трофимовой пообещали установить новый чудо-прибор, который якобы все делает сам.

"Говорили, что не надо будет показания самим снимать и сдавать. Не надо каждый раз думать, какого числа там надо отправлять", — рассказывает пострадавшая Нина Трофимова.

На самом деле счетчики могут менять только по заявке самих жильцов. Этот колл-центр обнаружили и закрыли, но по всей стране работают десятки других. Теперь, похоже, из-под криминального бизнеса выбивают опору — контролировать счетчики должны будут поставщики, а не потребители услуг.

"Обязанность потребителя, собственника жилья будет в том, чтобы обеспечить доступ организациям в свое помещение", — объясняет Дмитрий Гоголев, начальник управления метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Предполагается, что проверять счетчики будет снабжающая организация, либо управляющая компания примерно раз в 5 лет.