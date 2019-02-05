НХЛ. На Панарина претендуют "Сан-Хосе", "Бостон" и "Нэщвилл"

После того, как Артемий Панарин отказался продлевать соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джакетс", вокруг фигуры форварда сборной России роится много слухов. Согласно последним на нападающего претендуют три команды НХЛ.

При этом, как уже сообщали Вести.Ru, Панарин возглавил список потенциальных обменов в Лиге, которые могу состояться в самое ближайшее время. И, как сообщает североамериканское издание The Hockey News, главным претендентом на россиянина может стать клуб "Сан-Хосе Шаркс".

"Они хотят получить его, — говорится в комментарии издания. – Еще до начала сезона генеральный менеджер Даг Уилсон сказал, что выменял Карлссона, потому что считает своим долгом помочь ветеранам клуба, дать им шанс выиграть Кубок Стэнли. Так что он может пойти на сделку".

В списке претендентов на Панарина также "Бостон Брюинз" и "Нэшвилл Предаторз". При этом, как считают эксперты, "Бостон" может включить в список на обмен Джейка Дебраска, а "Нэшвилл" отдать Кевина Фиалу. Это игроки, которые в принципе отвечают запросам "Коламбуса".