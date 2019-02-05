Военный триллер Лунгина "Братство": премьера трейлера

Вышел официальный трейлер военного триллера Павла Лунгина "Братство". Премьера картины намечена на 9 мая 2019 года. В ролях – Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Федор Лавров, Олег Васильков и другие.



Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами, но дело осложняется тем, что в плен к Хошему попадает советский военный пилот. Начинается сложная игра, в которой переплетаются противоположные интересы множества самых разных людей: штабистов, исламистов, спецназа, разведки, чиновников из афганского правительства, сотрудников советских спецслужб, таджиков и пуштунов. А в самом центре этого водоворота оказываются солдаты разведроты, для которых важнее любых политических соображений остается правило "не бросать своих".

Новый фильм Павла Лунгина рисует максимально правдивую картину событий тридцатилетней давности и отчетливо показывает, что на войне – особенно, если эта война вот-вот закончится, – никогда ничего не идет по плану.