Москва, Воронеж, Петербург: сосульки продолжают убивать людей по всей России

После гибели 23-летнего студента от падения наледи в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело. Это произошло у одного из домов по Аптекарскому проспекту. Молодой мужчина погиб на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщает РИА Новости. А в подмосковном Рошале проверят обстоятельства смерти женщине, которой с крыши двухэтажного жилого дома упала на голову глыба льда. Доследственную проверку проводит следственный отдел по Шатуре. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также устанавливается конкретное должностное лицо, которое причастно к совершению преступления.

Трагедия произошла и с 78-летней жительницей Липецка. Вечером 4 февраля на нее с дома по Депутатской улице упала снежная наледь. Пожилая женщина с травмой головы была госпитализирована в больницу, где утром 5 февраля скончалась. Опрошены сотрудники управляющей компании, ответственные за очистку крыши дома от снега. Их действиям или бездействию будет дана правовая оценка.

Еще одно уголовное дело возбуждено в Ярославле. Наледь с крыши дома упал на 54-летнюю женщину. Женщина получила серьезные травмы и находится в реанимации. Дело возбуждено по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса России ("Халатность"). Пострадавшая перенесла четырехчасовую операцию на позвоночнике. У женщины переломы ребер. Прогнозы неутешительны. Сын пострадавшей Денис Тетерников готовит заявление в прокуратуру. Еще один аналогичный случай произошел в Воронеже. На улице Куколкина на женщину упал пласт снега. Женщина пострадала, у нее диагностировано сотрясение мозга.