Гандбольный тренер Трефилов будет прооперирован из-за проблем с сердцем

Главный тренер женской сборной России по гандболу и краснодарской "Кубани" Евгений Трефилов госпитализирован из-за проблем с сердцем. После консилиума врачей он будет прооперирован. Об этом сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

"Сейчас он госпитализирован, проблемы достаточно серьезные, но он находится под контролем врачей. В ближайшее время завершится консилиум врачей и будет назначена операция", – цитирует Шишкарева ТАСС.

63-летнему тренеру стало плохо еще 3 февраля перед матчем группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации между краснодарской "Кубанью" и французским "Безансоном". Медобследование выявило у него проблемы с сердцем.

Напомним, что под руководством Трефилова женская сборная России по гандболу брала золото Олимпийских игр, а также четыре раза побеждала на чемпионатах мира.