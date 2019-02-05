Неизвестный угрожает взорвать храм Ильи Пророка в центре Москвы

Звонок о минировании поступил вечером в храм Ильи Пророка в Обыденском переулке в центре Москвы.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в приходе. Отмечается, что около 18.00 мск поступил звонок с угрозой взорвать бомбу в храме.

К тому времени служба уже завершилась и к церкви оперативно приехали сотрудники полиции, которые оцепили здание.

Между тем в московском главном управлении МВД рассказали, что в храме произошёл словесный конфликт между одним из посетителей и охранником и в настоящий момент оба они доставляются в отдел полиции.

Храм Ильи Пророка в Обыденском переулке, известный также как храм Илии Обыденного, построен в 1702-1706 годах. Церковь является одной из самых популярных храмов у москвичей. Храм, в которой находится особенно любимая православными верующими икона Божией Матери "Нечаянная радость" не закрывался даже в советское время.