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Франция. Протесты "желтых жилетов" 1 час назад

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5 февраля 201919:16

В центре Парижа манифестанты бьются с полицией

Витрины банка, пункт обмена валют и McDonald's на улице Риволи в Париже разгромили молодые демонстранты, скрывающие лица под масками. Ранее желтые жилеты присоединились к демонстрации, которую организовал французский профсоюз CGT (Всеобщая конфедерация труда).

Столкновения демонстрантов с полицией произошли на площади Согласия. Полицейские применили против бросавших в них различные предметы людей слезоточивый газ, сообщает телеканал "Россия 24". К месту столкновения стянуты усиленные наряды правоохранителей. Протестующие выкрикивают в их адрес оскорбления и бросают камни.

Протестующие, движущиеся от парижской мэрии по улице Риволи, требуют от правительства Эммануэля Макрона повышения на 20% минимальной оплаты труды, проведения налоговой реформы, экологической реформы, развития госслужб, а также выравнивания зарплат мужчин и женщин.

С 17 ноября 2018 года протесты в связи с недовольством социальной политикой при президенте Макроне продолжаются в Париже и других французских городах. Впервые желтые жилеты и профсоюзы проводят совместную акцию во французской столице. Ранее это происходило только в провинции.

Первые акции желтых жилетов, которые входят в обязательный набор любого автолюбителя, были вызваны повышением налогов на топливо и цен на бензин.

Требования желтых жилетов и профсоюзов совпали на 90%. Участники двух движений поняли невозможность что-либо изменить исключительно собственными силами, приняв решение объединить усилия. Проводить акции только по субботам недостаточно, заявили лидеры протестного движения. В двенадцатой субботней акции желтых жилетов 2 февраля приняли участие 60 тысяч человек. Но лидеры движения протеста пришли к выводу о необходимости проведения забастовок на предприятиях. Предыдущая всеобщая забастовка в Париже прошла 14 декабря 2018 года. В ней приняли участие около 15 тысяч человек.

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