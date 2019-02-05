"Спартак" не смог удержать победу в товарищеском матче с "Марибором"

В турецком Белеке состоялся товарищеский матч между московским "Спартаком" и словенским "Марибором". Команда Олега Кононова не смогла удержать победу в этой встрече. Игра завершилась результативной ничьей – 1:1.

Спартаковцы вышли вперед уже на 6-й минуте первого тайма. Лоренсо Мельгарехо ударом из-за пределов штрафной послам мяч в нижний угол ворот. Однако долго радоваться москвичам не пришлось. Уже через десять минут Амир Дервишевич с пенальти сравнял счет в этой встрече.

После перерыва соперники создали немало голевых моментов, однако отличиться никому из них не удалось. Следующий контрольный матч спартаковцы проведут 6 февраля с казахстанским "Актобе".