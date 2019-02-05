Бывшего главу Серпуховского района обвинили во взяточничестве

Экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявлено обвинение в коррупции.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала жена Шестуна Юлия.

По ее словам, супруга обвинили в том, что с 2012 по 2018 годы он получил через посредника от директора МКУ Серпуховского муниципального района "Департамент по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики" Татьяны Гришиной 9 миллионов рублей.

Она подчеркнула, что муж не признает обвинение во взяточничестве, подчеркивая, что это оговор. По словам Шестуна, не предъявлено никаких доказательств — ни записей разговоров, ни самих денег, а сам он не задерживался с поличным.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года по обвинению в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании незаконно полученных денег и имущества. Следственный комитет России считает, что в 2008-2014 годах подследственный незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском районе под строительство торговых центров, нанеся ущерб на 62 миллиона рублей.

Шестун свою вину не признает.