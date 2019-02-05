Угрозы взрыва храма Илии Пророка нет: бомбист задержан полицией

Полицейские задержали мужчину, обещавшего взорвать бомбу у храма Илии Пророка в Обыденском переулке в Москве. Неизвестный при входе в церковь поругался с охранником и стал угрожать взрывом. Оба участника словесной перепалки были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.

В МВД подчеркнули, что угрозы взрыва храма недалеко от метро "Кропоткинская" не было. Ранее сообщалось, отмечает ТАСС, что один из мужчин заявил, что у него на поясе закреплено взрывное устройство. Служба к этому времени уже завершалось, поэтому необходимости эвакуировать людей из церкви не было – они уже сами расходились. На место происшествия выезжали полицейские, которые оцепили территорию у храма.

Церковь Пророка Божия Илии находится по адресу дом 6 во 2-м Обыденском переулке. Храм построен в 1702-1706 годах на Остожье близ Чертолья. В этом храме находится особенно почитаемая православными верующими икона Божией Матери "Нечаянная радость".

5 февраля по Москве и Московской области прокатилась волна телефонного терроризма. Из-за звонков о ложном минировании из школ, вузов и торговых центров были эвакуированы 30 тысяч человек.