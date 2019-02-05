Медведчука объявили виноватым перед президентскими выборами на Украине

Украинская генпрокуратура возбудила уголовное дело против Виктора Медведчука — одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", чей кандидат Юрий Бойко уверенно конкурирует с Порошенко в предвыборных рейтингах. По статье о госизмене Медведчуку может грозить арест. По всему видно, что Порошенко действует так, как действует человек, который идет ва-банк. Киевляне жалуются на звонки от ЖЭКов, в которых им настоятельно рекомендуют голосовать за Порошенко.

Президент спешно меняет конституцию. Там планируют прописать курс, которым пойдет страна. Ему по пути с истинными патриотами, а они, разумеется, хотят в НАТО, быть вместе с ЕС и вообще с ними лучше по-английски.

"Система распознавания "свой-чужой". Голосование за ЕС и НАТО, за изменения в конституцию — это наш украинский распознаватель "свой-чужой", "украинец или русский", — заявил Порошенко.

Ходоки от североатлантического альянса уже прибыли. Встречались с представителями Минобороны. Украинским военачальникам общий язык проще найти с иностранцами, свои солдаты их уже не понимают. Из так называемой зоны АТО в Киев отправляют обращения с требованием мира.

"Политики развязали эту войну, политики должны ее закончить и народ Украины в моем лице требует, чтобы эта война закончилась", — заявил в видеоролике украинский военнослужащий.

С вариантом решения проблемы на юго-востоке страны не так давно выступал Виктор Медведчук. Его план — Донецк и Луганск в составе Украины, но в статусе автономии.

"Создать автономный регион Донбасс в составе Украины. В нем будут работать органы самоуправления — парламент, правительство и другие, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе", — проинформировал общественность Медведчук.

Всё слышала украинская генпрокуратура. Виктора Медведчука теперь обвиняют в госизмене и посягательстве на территориальную целостность страны. Уголовное дело возбуждено.

"Это полный и исключительный правовой беспредел, это действия власти, которые направлены на уничтожение любого инакомыслия в Украине, чтобы запугать тех, у кого есть другая точка зрения на развитие событий, на решение проблем, которые сегодня в серьезном контексте стоят перед страной", — прокомментировал шаг генпрокуратуры сам Медведчук.

"Я ни разу не слышал от Виктора Медведчука ни одного заявления, которые противоречили бы Минским соглашениям", — подчеркнул Юрий Бойко.

В режиме лайт Верховная рада открыла десятую сессию.

Сходу блокировал трибуну Олег Ляшко: "Мы не дадим работать парламентской трибуне, пока не будет принято решение о снижении цен на газ, об отправлении в отставку руководства "Нафтогаза", об установлении справедливой цены на газ, о возвращении порядка начисления субсидий!"

Умолчав о грабительских тарифах, о газе накануне порассуждал президент Порошенко. В патриотическом угаре от лица всех украинцев рассказал, как страна гордится тем, что не покупает топливо у России.

Вот как трезво оценил ситуацию эксперт, бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко. Он написал на своей странице в соцсети: "Мы гордимся, что не покупаем российский газ? Мы его покупаем у фирм-прокладок, зарегистрированных в Швейцарии, Люксембурге, Лихтенштейне, с накруткой 30-40 долларов на тысячу кубов. И добиваем в это время население грабительской ценой".

На Украине скандал за скандалом в разгар президентской гонки. И.о министра здравоохранения Ульяну Супрун, известную своими рецептами лечить грипп чаем и есть побольше икры, за некомпетентность один из депутатов через суд пытается снять с должности.

Вот, что изданию Страна.ua рассказал источник в судейских кругах: "Это решение не стоит выеденного яйца. Радикалы просто купили в пиар-целях решение суда первой инстанции, которое не вступит в силу, так как будет апелляция. В апелляции это решение отменят".

Сразу 30 кандидатов на пост президента зарегистрировал украинский избирком. Если взглянуть на программу основных игроков — красивых слов очень много. Юлия Тимошенко, например, обещает изменить пенсионную систему, медицинское страхование, почти 40 налогов отменить. Только за счет чего — не сказано.

Может быть, поэтому так украинцы реагируют на вопрос блогеров — пойдут ли они на выборы: "На выборы чего? Нет".

Президентские выборы на Украине должны пройти 31 марта.