Незаконная перепланировка: названа возможная причина пожара с жертвами в центре Москвы

В подмосковном Красногорске тушат пожар в жилом доме 1937 года постройки. Пламя охватило две квартиры. Жильцы эвакуированы. Известно о двух пострадавших детях трех и четырех лет, они госпитализированы. Проверить состояние всех домов с деревянными перекрытиями предложили в Москве после крупного пожара на Никитском бульваре, в котором погибли 8 человек. Расследование причин трагедии продолжается.

Уже больше суток на месте пожара работают следователи, подход к подъезду до сих пор в оцеплении. На пятом и шестом этажах сохраняется угроза обрушения конструкций. Поэтому сейчас рабочие укрепляют уцелевшие перекрытия брусом.

Огонь полностью уничтожил деревянный пол и стены. По одной из версий, причиной пожара могла стать сделанная много лет назад перепланировка.

"Перепланировка делалась в нулевых или 1990-х годах. И она не могла быть согласована. Так как квартира условно двухкомнатная превращалась в однокомнатную, где кухня выносилась в жилую зону. Это было все наверняка сделано в те годы, когда разрешения покупались", — считает бывший жилец дома 12 на Никитском бульваре Петр Шекшеев.

Брат Никаса Сафронова живет в соседнем доме. Он видел, как огонь поглотил сразу два этажа.

"Как раз брат сидел в эту ночь в ТСЖ. И вдруг прораб начинает кричать: "Пожар!" И так, будто огонь заливают ведрами бензина", — рассказывает Никас Сафронов.

Как считают следователи, старая проводка могла не выдержать нагрузки. Деревянные перекрытия вспыхнули, как факел.

"Там есть элементы дранки. Этому материалу сто лет, он просто как вата воспламеняется, — поясняет заслуженный строитель России, заведующий кафедры технологии и организации строительного производства МГСУ Азарий Лапидус. — Делали ремонт, не все меняли, меняли только то, что было интересно".

По оценке экспертов, в Москве еще тысячи домов с деревянными перекрытиями.

"У нас второй пожар, я вызывала два дня назад пожарников. Потому что мы дымом задохнулись. Нам страшно", — признаются жильцы таких огнеопасных домов.

Улица Авиамоторная. Предприниматели перестроили половину этажа под сауну.

"Дом старый — 1937 года. Я думаю, что перегрузка электросети, поэтому замыкание. И все загорелось. Дышать невозможно было, даже не видно было, куда бежать", — говорит мама перепуганного недавним пожаром ребенка.

Все, что отделяет один этаж от другого, это железные балки, деревянный брус, бумага и доски.

"Стены состоят из дранки. Любая искра и дом он вспыхнет, как кусок бумаги. Весь дом такой. Никто мне, кажется, спастись не успеет. Заживо тут сгореть можно", — продолжает рассказ Лариса Назарова из дома на Авиамоторной улице.

Тверская. Савинское подворье. Дому больше ста лет. Раньше здесь были коммуналки. Теперь — элитная квартира за 85 миллионов. Продавцы деревянные перекрытия выдают за железобетонные.

"Капитальный ремонт мы делали 7-8 лет назад, мы меняли все трубы, всю проводку", — нахваливает элитное жилье продавец.

Владельцы помещений снесли стены, перенесли ванну и кухню. Выдержат ли деревянные перекрытия 1907 года такую нагрузку? Это большой вопрос.

"Это колоссальная проблема. Она касается всей центральной части Москвы. В середине 1990-х годов было хаотичное переделывание, вплоть до того, что если человеку не нравился газ, он мог у себя в квартире отрезать газовую трубу", — подчеркивает заслуженный строитель России Азарий Лапидус.

Специалисты убеждены: после пожара на Никитском бульваре нужно проверить все дома с деревянными перекрытиями.