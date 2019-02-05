Австралийский зоопарк предложил назвать самую ядовитую змею именем бывшей одного из посетителей

Представители сиднейского зоопарка объявили необычную акцию ко Дню всех влюбленных. Они предложили посетителям назвать самую ядовитую местную змею в честь своей бывшей или бывшего возлюбленного. Такое право будет дано победителю конкурса, сообщается на сайте зоопарка.

Для участия в конкурсе необходимо написать небольшое письмо в администрацию зоопарка, в котором нужно будет обосновать, почему именно ваш бывший заслужил столь незавидной участи. Также необходимо пожертвовать один австралийский доллар (0,7 американского) зоопарку. Сделать это можно прямо на сайте учреждения.

Победителем конкурса признают того, чьи аргументы окажутся наиболее убедительными. Призер получит также право целый год бесплатно посещать пока безымянную сетчатую коричневую змею. Она является представительницей одного из самых опасных видов пресмыкающихся.

Победителя назовут 14 февраля, в День всех влюбленных.