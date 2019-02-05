Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев из-за травмы выбыл на 2-3 недели

Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Далер Кузяев выбыл на две-три недели из-за травмы, которую он получил в товарищеском матче против люксембургского "Дюделанжа" (0:0).

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, хавбек в это время будет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром клубных физиотерапевтов.

Отметим, что ближайший матч "Зенит" проведет уже через неделю – 12 февраля российский клуб в Стамбуле сыграет с "Фенербахче" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.