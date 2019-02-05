В США мужчина завел домашнего крокодила, чтобы избавиться от депрессии

65-летний житель Пенсильвании Джоуи Хенни завел себе маленького аллигатора, чтобы не было так одиноко. Мужчина официально зарегистрировал зубастого питомца как животное для эмоциональной поддержки, сообщает Daily Mail.

Все дело в том, что такой статус позволяет животным заходить вместе с хозяином в магазины, поликлиники и рестораны, путешествовать с ним и жить под одной крышей.

Хенни говорит, что его крокодил по кличке Уолли похож на собаку. Он любит, когда его обнимают, гладят и гуляют с ним. Аллигатор живет с мужчиной уже 4 года, однако в прессу эта история попала только сейчас.

Уолли попал к Хенни 14-месячным малышом. Крокодила передал мужчине его друг, который занимается спасением животных. Американец говорит, что крокодила успели полюбить учащиеся соседних школ.