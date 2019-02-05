Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым

Данных о наличии или отсутствии наркотиков в крови рэпера Децла пока нет. Результатов медицинской экспертизы следователи еще не получили, поэтому выводы делать рано, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее в СМИ появилась информация, будто в крови артиста никаких психотропных веществ не обнаружено.

Напомним, известный российский рэпер Кирилл Толмацкий, также известный под псевдонимом Децл, скончался 3 февраля в Ижевске. 35-летнему музыканту стало плохо после концерта. Врачи скорой помочь ему не смогли. Смерть наступила из-за остановки сердца.