5 февраля 201921:30
Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым
Данных о наличии или отсутствии наркотиков в крови рэпера Децла пока нет. Результатов медицинской экспертизы следователи еще не получили, поэтому выводы делать рано, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее в СМИ появилась информация, будто в крови артиста никаких психотропных веществ не обнаружено.
Напомним, известный российский рэпер Кирилл Толмацкий, также известный под псевдонимом Децл, скончался 3 февраля в Ижевске. 35-летнему музыканту стало плохо после концерта. Врачи скорой помочь ему не смогли. Смерть наступила из-за остановки сердца.
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