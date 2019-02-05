Дубль Зарипова помог "Ак Барсу" победить "Торпедо" в матче КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Казанский "Ак Барс" на своем льду обыграл нижегородское "Торпедо". Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Данис Зарипов (3-я и 58-я минуты), который стал лучшим снайпером в истории казанского клуба в КХЛ. 37-летний форвард забросил 141-ю и 142-ю шайбы за "Ак Барс" и побил достижение Алексея Морозова, на счету которого 140 голов.

Также в составе казанцев отличились Владимир Ткачев (31-я), Станислав Галиев (59-я) и Вячеслав Основин (60-я). Единственную шайбу у "Торпедо" забросил Роберт Саболич (43-я).

"Ак Барс" одержал в КХЛ вторую победу подряд, досрочно гарантировал себе участие в плей-офф и и с 77 очками занимает пятое место в Восточной конференции. "Торпедо" с 58 баллами идет седьмым.