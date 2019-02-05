"Спартак" обыграл "Сочи" и пробился в плей-офф КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Московский "Спартак" на домашнем льду победил "Сочи" и гарантировал себе участие в плей-офф. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Илья Талалуев (6-я минута), Александр Хохлачев (16-я) и Анатолий Никонцев (52-я). У проигравших отличился Никита Точицкий (13-я). Отметим, что хозяева провели матч в специальной ретроформе.

"Спартак" прервал трехматчевую серию поражений и с 64 очками занимает шестое место в Западной конференции. "Сочи" уступил в третьей игре подряд и с 56 баллами идет восьмым.