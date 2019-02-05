Уничтоженную шредером картину Бэнкси выставили в немецком музее

Картина знаменитого британского стрит-арт-художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром", которую в октябре 2018 года разрезал шредер, обрела вторую жизнь. Теперь на нее можно будет полюбоваться в Музее современного искусства Фридера Бурды в Баден-Бадене, причем бесплатно, сообщает Reuters.

Картину удалось восстановить, потому что шредер разрезал ее не до конца. Позже Бэнкси заявил, что это не входило в его планы.

По замыслу художника произведение искусства должно было исчезнуть полностью, однако внезапно встроенный в раму резак заклинило.

На картину "Девочка с воздушным шаром" можно будет полюбоваться бесплатно, потому что Бэнкси едва ли хотел бы, чтобы люди платили за это деньги, считают организаторы выставки.

Ранее сообщалось, что 5 октября 2018 года "Девочка с воздушным шаром", самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sothebyʼs за 1,4 миллиона долларов.