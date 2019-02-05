Диета способна облегчить депрессию

Хорошие новости для тех, кто страдает от депрессии. Привести голову в порядок может помочь правильное питание. К такому выводу пришел британский исследователь Джозеф Ферт, сравнив результаты 16 экспериментов, проведенных его коллегами, сообщает EurekAlert.

Суммарно в исследованиях европейских ученых участвовали более 45 тысяч человек. У большинства из них наблюдалось депрессивное состояние, у некоторых была клиническая депрессия.

Ученые пришли к выводам, что вскоре после того, как люди отказывались от жирной пищи, фастфуда и сладкого, их состояние начинало улучшаться.

"Любое здоровое питание поможет вам скорее прийти в себя, для этого даже не нужно соблюдать какую-то особую диету", — отмечает Ферт.

Исследователи советуют есть побольше овощей, клетчатки и заниматься спортом.