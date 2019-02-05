Две девочки погибли при пожаре в Красногорске

Жертвами пожара в жилом доме в Красногорске стали два ребенка — девочек семи и девяти лет от роду доставили в больницу в тяжелом состоянии, но врачи не смогли их спасти, сообщили в подмосковном управлении СКР. Очевидцы сняли на видео вырывающиеся из квартиры языки пламени.

Огонь вспыхнул во вторник вечером на четвертом этаже дома №14 по Пионерской улице, в квартире в тот момент находились сестры 2009 и 2011 годов рождения. Все жильцы подъезда спешно покинули здание, а вот дети оказались в огненной ловушке. К тому моменту, когда до них добрались пожарные, девочки уже были без сознания. Пострадавших доставили в реанимационное отделение, но все усилия врачей оказались тщетны — девочки скончались.

В настоящее время спасатели продолжают борьбу с огнем — площадь пожара, по последним данным, составляет 40 квадратных метров, но пламя быстро распространяется по деревянным перекрытиям дома, которому более 80 лет.

В ночь на понедельник пожар уничтожил два этажа "звездного" дома на Никитском бульваре в Москве, в огне погибли восемь человек, в том числе два мальчика.