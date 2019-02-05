На Гавайях хотят запретить продавать сигареты людям младше ста лет

Власти Гавайев решили объявить войну курению. Местные власти предложили ежегодно повышать допустимый возраст продажи сигарет на 10 лет. Таким образом, в 2024 году курить на территории штата смогут только 100-летние, сообщает CNN.

По задумке чиновников, закон должен вступить в силу в 2020 году и сразу обрезать доступ к сигаретам всем, кто младше 30 лет. В 2021 году, согласно замыслу властей, курить смогут только 40-летние и старше.

Гавайские чиновники аргументируют свое решение тем, что в XX веке от никотина умерли 100 миллионов человек.

"Такими темпами в XXI веке, возможно, погибнет целый миллиард", — отметили власти Гавайев.

В настоящий момент в штате насчитывается примерно 150 тысяч курильщиков.

"Те, кто бросят курить к 30-40 годам, существенно продлят себе жизнь", — считают чиновники.

Авторы законопроекта отмечают также, что популярность сигарет негативно сказывается на госбюджете.

"Гавайи стали зависимыми от табачных налогов. Этому надо положить конец", — заявили представители власти.