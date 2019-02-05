Молдавия откажется от Приднестровья ради вступления в ЕС

Молдавия может отказаться от воссоединения с Приднестровьем ради вступления в Евросоюз.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал председатель парламента страны Андриан Канду в интервью изданию "Европейская правда".

Политик заявил, что вхождение в ЕС является приоритетной целью для Молдавии, которая видит в Европейском Союзе свое будущее.

Он подчеркнул, что если выяснится, что в ЕС нельзя вступать странам с нерешенными территориальным проблемами, Кишинев готов отказаться от реинтеграции с Приднестровьем.

Приднестровье, более половины населения которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще во времена СССР, опасаясь, что на волне национализма государство присоединится к Румынии.

В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силовыми методами, Приднестровье фактически вышло из-под контроля Кишинева.

Приднестровье — регион на берегах Днестра. Более половины населения составляют русские и украинцы. Еще во времена позднего СССР регион добивался выхода из состава Молдавии, опасаясь, что на волне национализма государство присоединится к Румынии.

В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силовыми методами, Приднестровье фактически вышло из-под контроля Кишинева, объявив о создании Приднестровской Молдавской республики.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.