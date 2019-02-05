Самого непопулярного украинского чиновника отстранили от работы

"Запретить предпринимать любые действия, направленные на реализацию полномочий". Украинскому министру здравоохранения Ульяне Супрун, судя по этому постановлению, с сегодняшнего дня на работу можно больше не приходить. На чиновницу подали в суд. Повод формальный: отсутствие необходимой компетенции для должности министра.

Правда в сети судебный запрет работать восприняли с позитивом. Ведь в последнее время Ульяна Супрун, мягко говоря, утомила граждан навязчивым ликбезом. Сегодня, кстати, была очередная серия.

Пока не уволили, но работать права не имеет. К концу ее третьего года в должности ИО на Ульяну Супрун обратили внимание в суде.

"Запретили Супрун что-либо делать в качестве обеспечительной меры по иску без рассмотрения по существу. Называется «предварительная мера обеспечения иска». То есть когда есть риск, что будут скрыты какие-то факты, документы, отчуждено имущество в этом процессе", — считает политолог Олег Ногинский.

Важные советы по профилю Супрун чаще всего раздает со своего аккаунта в Facebook с портретом Олега Сенцова на центральном месте. Вот, например, запись на целую страницу о том, как делать бутерброд. А это уже конец января: Супрун призывает легализовать легкие наркотики. В минувшее воскресенье министр попросила не запивать просроченные лекарства теплым пивом, а в сентябре хотела лечить рак смехом.

"Она игнорировала медицинскую общественность. Она разрушила очень многое. При Супрун коррупция в системе здравоохранения выросла. Из-за ее бестолковщины. У своих знакомых в Чикаго она сказала: «Ну, они же папуасы!» Мы не папуасы. Мы нормальные люди. У нас есть очень серьезные проблемы", — президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

Главной целью на посту Ульяна Супрун называла реформу здравоохранения. Возможно, в ее рамках министр исключила из причин вызова "скорой" острый аппендицит или перелом позвоночника. Перестала финансировать Одесский медуниверситет вместе с подшефными клиниками.

При Супрун запретили вакцину от дифтерии, коклюша и столбняка из-за инструкции на русском. А 15 тысяч заболевших корью у главы Минздрава отныне не считаются эпидемией. Одной из первых приостановкой такой работы возмутилась посол Великобритании на Украине.

"Я жду подробностей дела, но уже очень обеспокоена возможным уроном для украинской реформы здравоохранения", — написала в Twitter Джудит Гоф.

И тут не нужно удивляться. За границей Супрун знают куда лучше, чем в Киеве. Родилась она в Детройте, там же выросла, училась, работала. На Украину переехала лишь осенью 2013 года, за месяц до Майдана. Кстати, на пенсионном счете в США у нее полмиллиона долларов. И вклады на 3,5 миллиона там же.

"Ее ненавидят украинские граждане. Ну, плевать Вашингтону на украинских граждан, понимаете?! А Супрун – это их человек. Вот и все. А почему такие именно люди попадаются, почему именно с такими людьми Вашингтон имеет дело? Потому, что ими очень просто управлять, на них есть компромат, они будут делать, что им скажут", — уверен директор Центра евразийской интеграции Константин Долгов.

В варягах Супрун, конечно, не одна. На министерских должностях Украины можно вспомнить экс-сотрудницу Госдепа Наталью Яресько, литовца Айвараса Абрамовичуса. Но тут интерес понятен: Минфин и Минэк – это ведь про деньги. А при чем тут, казалось бы, Минздрав? Ответ могут знать, как ни странно, в Пентагоне.

"На Украине существует 15 лабораторий, которые финансируются из бюджета Пентагона, в которых разрабатываются штаммы, патогенные вещества, вирусы. Такие лаборатории должны быть в сфере контроля здравоохранительных органов государства", — говорит заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

В прошлом году Супрун объявили самым непопулярным чиновником Украины: ее ненавидит почти половина населения. Но при всей очевидности симптомов, этой проблеме уделили внимание лишь сейчас.

"По большому счету, она всех устраивала. После выборов это перестанет быть интересным всем. В ближайшие три месяца минимум. Все почти новости, события и происшествия можно будет рассматривать исключительно с точки зрения выборного процесса и выгоды", — добавляет политолог Олег Ногинский.

Тем временем один из идеологов десоветизации Владимир Вятрович назвал отстранение Супрун «российской агрессией». Правда о 70 тысячах медиков, покинувших Украину за время работы министра, или об уровне вакцинации, который упал до значений начала девяностых годов, Вятрович почему-то упоминать не стал.