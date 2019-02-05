Фильм "Движение вверх" получил премию "Блокбастер"

Фильм "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева был отмечен премией "Блокбастер" как самая кассовая картина России и СНГ в 2018 году.

Как передает ТАСС, приз создателям киноленты был вручен на торжественной церемонии награждения в отеле "Азимут Москва Олимпик".

Картина рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. В фильме снимались Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Жильвинас Тратас и другие. На роль тренера американской сборной Хэнка Айбы пригласили Джона Сэвиджа, американского актера, многократного номинанта на "Оскар".

В основу фильма легла одноименная автобиографическая книга знаменитого советского баскетболиста Сергея Белова. Консультантами проекта выступили участник золотого матча Иван Едешко, а также сын Сергея Белова, Александр, который исполнил небольшую роль игрока сборной СССР Геннадия Вольнова и стал постановщиком всех игровых баскетбольных сцен в фильме.

25 января кинохит, снятый при участии ВГТРК, стал рекордсменом кинопремии "Золотой орел" по количеству статуэток, победив в номинациях "Лучшая мужская роль в кино" (Владимир Машков), "Лучшая мужская роль второго плана" (Кирилл Зайцев), "Лучшая операторская работа" (Игорь Гринякин), "Лучший монтаж фильма" (Петр Зеленов, Антон Мегердичев, Вазген Каграманян), "Лучшая работа звукорежиссера" (Алексей Самоделко), "Лучшие визуальные эффекты" (Студия CGF).

"Движение вверх", вышедшее на экраны 28 декабря 2017 года, собрало в прокате более трех миллиардов рублей.

Самым кассовым российским анимационным фильмом года признан мультфильм "Три богатыря и принцесса Египта" режиссера Константина Феоктистова. Он собрал в прокате более 811 миллионов рублей.

Российской лентой, собравшей больше всего денег в зарубежном прокате стала третья часть анимационной франшизы "Снежная королева-3. Огонь и лед". Она принесла создателям 14 миллионов долларов.

В номинации "Человек года" победила генеральный директор Disney в России Марина Жигалова-Озкан. Награда "Продюсер года" вручен сразу троим —Никите Михалкову, Леониду Верещагину и Антону Златопольскому.

"Блокбастер" является профессиональной премией по итогам года в кинобизнесе, которая была учреждена журналом "Кинобизнес сегодня".