Титулованная горнолыжница из США вылетела с трассы на своем последнем чемпионате мира

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по горнолыжному спорту американка Линдси Вонн упала во время соревнований в супергиганте на чемпионате мира в шведском Оре.

Вонн зацепила флажок и улетела за пределы трассы. К счастью, спортсменка избежала серьезных травм. После падения она самостоятельно поднялась на ноги и смогла доехать до финиша. Видео инцидента опубликовал телеканал Eurosport.

It's heartbreak for @lindseyvonn as she crashes out in the Super-G 💔



The ski racing legend still gets a standing ovation from the Åre crowd 👏



Hopefully she will be fit to compete in the Downhill on Thursday 🙏 pic.twitter.com/sLw83tvVUi — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 5 февраля 2019 г.

Напомним, что ранее американка заявляла, что нынешний чемпионат мира – это последний турнир в ее карьере. Горнолыжница долгое время испытывает большие проблемы с коленом.

Отметим, что Вонн принадлежит рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира среди женщин (82). Она принимала участие в Олимпийских играх 2018 году в Пхенчхане и взяла бронзу.