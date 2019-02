Титулованная горнолыжница из США вылетела с трассы на своем последнем чемпионате мира

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по горнолыжному спорту американка Линдси Вонн упала во время соревнований в супергиганте на чемпионате мира в шведском Оре.

Вонн зацепила флажок и улетела за пределы трассы. К счастью, спортсменка избежала серьезных травм. После падения она самостоятельно поднялась на ноги и смогла доехать до финиша. Видео инцидента опубликовал телеканал Eurosport.

It's heartbreak for @lindseyvonn as she crashes out in the Super-G 💔



The ski racing legend still gets a standing ovation from the Åre crowd 👏



Hopefully she will be fit to compete in the Downhill on Thursday 🙏 pic.twitter.com/sLw83tvVUi