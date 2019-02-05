Азербайджан сотрясли подземные толчки

Во вторник, 5 февраля, вечером в Азербайджане с интервалом около 10 минут зафиксированы два землетрясения магнитудой 4,5 и 5,0.

Эпицентр более мощного подземного толчка находился в 131 километре к северо-западу от Баку, его очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр второго землетрясения зафиксирован в 150 километрах от столицы республики, его очаг находился на глубине 40 километров. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало, передает ТАСС.