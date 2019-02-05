Лидер "Коррозии металла" привлечен к административной ответственности

За пропаганду нацистской символики столичные правоохранительные органы привлекли к административной ответственности лидера музыкальной трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого, выступающего под сценическим псевдонимом Паук.

Поводом для привлечения музыканта к ответственности послужил прошедший в конце минувшего года концерт, во время которого Сергей Троицкий использовал нацистскую символику, передает ТАСС. Теперь обвиняемому в совершении противоправных действий грозит административный арест на срок до 15 суток.

Сергей Троицкий является создателем и лидером трэш-метал-группы "Коррозия металла". Ранее он неоднократно баллотировался на разного рода выборах. В 2002 года в отношении Троицкого было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. Осенью 2003 года он был направлен на принудительное обследование в Институт судебной психиатрии имени Сербского, где был признан нормальным и отпущен.