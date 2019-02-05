Еще один борец с коррупцией попался на взятке

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в Москве по подозрению в получении взятки задержан начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центральной оперативной таможни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ ("Получение взятки"). По версии следствия, подозреваемый в совершении противоправных действий получил от представителя коммерческой организации, занимающейся импортом товаров, взятку в размере 347 тысяч рублей за уменьшение штрафных санкций в рамках возбужденного административного производства в отношении компании, передает ТАСС. В настоящее время в отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.