Теннисист Донской проиграл на старте турнира в Монпелье

Во французском Монпелье стартовал турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов, призовой фонд которого превышает 520 тысяч евро. Россиянин Евгений Донской не смог преодолеть стадию первого круга.

В матче стартового раунда российский теннисист проиграл французу Бенуа Перу, который посеян на турнире под восьмым номером. Матч продолжался 1 час 13 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу француза, который во втором круге турнира встретится с чехом Томашем Бердыхом.