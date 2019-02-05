Снегоуборочный поезд протаранил вагоны для перевозки заключенных в Казани

Сотрудник ФСИН получил травмы из-за ошибки сотрудника железнодорожной станции Казань, направившего снегоуборочный поезд не на те пути. Удар, как свидетельствует запись с камеры наблюдения, приняли вагоны для перевозки заключенных.

Столкновение произошло около 12:45 5 февраля, когда помощник машиниста, проигнорировав знаки, въехал на снегоуборщике на пути, предназначенные для "приема и отправки спецконтингента". Осужденных в вагонах в момент столкновения не было.

Ушибы, как уточнили несколько источников, получил начальник караула — сотрудник УФСИН по Волгоградской области.