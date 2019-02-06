"Желтые жилеты" вновь сцепились с полицией

В Париже демонстрации "желтых жилетов" и профсоюзов переросли в беспорядки. Полиция действовала крайне жестко.

Впервые на улицах Парижа – столь "пестрая компания". Здесь и профсоюзы, и студенты, и "желтые жилеты", и "красные платки", которые, вроде бы, против "желтых жилетов", но, при этом, идут с ними бок о бок. Требования у всех разные, единой программы нет. Но организаторы подчеркивают — важно, что провели первую совместную акцию.

"Конечно, нам еще предстоит выработать общие требования. Но, что важно – то, что мы смогли провести нашу первую демонстрацию вместе. Я всегда говорил – акции протеста и беспрерывные забастовки, а также расширение наших рядов – вот что может дать результат", — заявил Филипп Мартинес, глава Всеобщей конфедерации труда.

Впрочем, и на этот раз не обошлось без провокаций. Анархисты в масках били витрины, жгли машины, банкоматы, обменники. Полиция в долгу не осталась. Слезоточивый газ и дубинки по спинам. Реакция была максимально жесткой. И досталось не только анархистам.

Тем временем, Национальная ассамблея утвердила закон, который позволяет местным властям под угрозой уголовного преследования запрещать митинги всем, кого полиция считает причастным к беспорядкам.

"Наши сограждане хотят мира. Даже если они протестуют, они хотят безопасности. Сейчас они боятся. Пора это остановить. Устраивать погромы и нападать на полицейских – за счет этого невозможно добиться прогресса", — считает Жан-Франсуа Элио, член Парламента от партии "Вперед, Республика!"

Только всё это не особо помогает. Организаторы протестов заявили, что теперь будут проводить митинги каждый вторник. То есть по субботам – "желтые жилеты". А по вторникам – все вместе.

Эммануэль Макрон, по сути, так ничего и не делает. Вместо переговоров с протестующими, решил обвинить во всем телеканал RT и агентство "Спутник". Назвал одного из лидеров "желтых жилетов" — медиапродуктом, якобы выращенным фабрикой троллей. В МИДе России уже отправили по этому поводу ноту протеста в посольство Франции.