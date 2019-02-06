Новый кульбит украинской политики: генпрокуратура обвинила Медведчука в измене

Абсурд и правовой беспредел — так лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук назвал заведенное против него дело о госизмене. Медведчук подчеркнул — он и дальше будет отстаивать свой план решить всё миром, который предусматривает автономию Донбасса.

"Согласно плану концепции, который предусматривает создание на Донбассе автономного региона Донбасс в составе Украины". Именно эти слова украинского политика так не понравились Генеральной прокуратуре. Их назвали публичными призывами к сепаратизму. Теперь Виктора Медведчука обвиняют, ни много, ни мало сразу по двум статьям.

"Посягательство на территориальную целостность Украины" и "Госизмена". По ним лидеру партии "Оппозиционная платформа" грозит до 15 лет лишения свободы.

Провозглашение концепции образования автономного региона Донбасс способствует законодательному закреплению временно оккупированной территории вопреки Основному Закону и предоставляет иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки.

Предложение о создании в Донбассе автономного региона Виктор Медведчук озвучил на съезде оппозиционной партии. Видимо, предвидя такую реакцию, он сразу подчеркнул — концепция полностью соответствует и украинскому закону, и минским соглашениям, и нормандскому формату. Однако, эти слова то ли не услышали, то ли не захотели слышать. Дело уже передано в СБУ.

Особый статус Донбасса – одно из условий Минских соглашений. Свое предложение Медведчук, будучи спецпредставителем трехсторонней контактной группы по урегулированию — озвучивал уже не раз. Также неоднократно политик подчеркивал, автономия возможна только в составе Украины. Почему на его слова обратили внимание только сейчас – догадаться несложно. До выборов президента остается чуть больше месяца, а Медведчук — одна из заметных фигур украинской политики. За четыре года, именно при его участии, с Донбасса домой вернулись более четырехсот военнопленных.

"Я считаю, что он украинский националист. Ему не нравится такое определение, он считывает себя патриотом. Его отец был членом ОУН, сидел в тюрьме, сослан в ссылку, где Медведчук и родился. У него есть своя система взглядов. Он горячий сторонник "незалежности", но выступает за сотрудничество с Россией, за экономическую интеграцию", — прокомментировал Владимир Путин.

Официально Виктор Медведчук пока не является обвиняемым. Об этом уже заявили в пресс-службе украинской прокуратуры. Эксперты уверены, доказать ничего не получится, главная цель – напугать.

Фигуру для запугивания власти "незалежной" выбрали не случайно. Виктор Медведчук выступает за тесное сотрудничество с Москвой. Он едва ли не единственный политик в Киеве, отстаивающий мирное урегулирование конфликта в Донбассе. И, судя по действиям украинской прокуратуры и СБУ, нынешней власти этот мир не нужен.