Президент Украины обвинил Россию в том, что украинцы замерзают. Затем пригрозил чуть ли не штурмом взять Керченский пролив. И, наконец, пообещал отдать приказ пограничной службе — не пускать российских наблюдателей на президентские выборы, даже в составе ОБСЕ.

В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ уже отметили, что это решение Киева — не соответствует международным обязательствам Украины, сообщает телеканал "Россия 24".