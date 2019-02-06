Дональд Трамп выступит с ежегодным обращением к Конгрессу

Обращение президента США должно было произойти еще в январе, но пришлось отложить из-за шатдауна, который станет одной из основных тем послания. Также Трамп будет много говорить об экономике и борьбе с нелегальной миграцией. Вероятно, призовет к единству — как и в прошлом году. Однако тогда расклад сил был иным — республиканцы имели большинство в парламенте. Теперь же Палата представителей в руках демократов. А лидер республиканцев уже предупредил Трампа, что партия не поддерживает его намерение ввести в Штатах режим ЧП. Не исключено, что страну ожидает новый шатдаун, отмечает телеканал "Россия 24".

Трамп дал понять, что так или иначе стену на границе с Мексикой все равно построит. "Огромное количество людей идут через Мексику в надежде пересечь нашу южную границу. Мы направили дополнительные войска. Мы построим стену из живых людей, если будет необходимо. Если бы у нас была реальная стена, то поток нелегальных мигрантов не был бы для нас событием", — написал Трамп в своем Твиттере.