Североирландцы предъявили Терезе Мэй свое видение Брекзита

Тереза Мэй обсудила Брекзит с представителями бизнеса Северной Ирландии. Главной темой беседы стал вопрос границы между Великобританией и Ирландией.

Премьер пообещала ирландцам, что возврата к жесткой границе не будет. В четверг Мэй снова встретится в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером — в попытке добиться новых компромиссов по Брекзиту, который должен произойти менее, чем через два месяца.

"Выход из Евросоюза не означает возвращения жесткой границы с Ирландией. Мы даем все гарантии, что этого не будет никогда. Мне было 12, когда в Ирландии началось насилие. Когда мне был 41 год, было подписано соглашение в Белфасте. Всю мою политическую карьеру Северная Ирландия была важнейшей повесткой, и всегда требовала бережного отношения", — цитирует Терезу Мэй телеканал "Россия 24".