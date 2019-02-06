Сноубордист Логинов завоевал второе золото на чемпионате мира в США

В американском Парк-Сити (штат Юта) продолжается чемпионат мира по сноуборду и фристайлу. Дмитрий Логинов завоевал второе золото на турнире. В этот раз спортсмен впервые в российской истории одержал победу в дисциплине параллельный слалом.

В финале 19-летний Логинов оказался быстрее и техничнее опытнейшего 38-летнего итальянца Роланда Фишналлера​​​. Другой россиянин Дмитрий Сарсембаев стал четвертым, уступив в малом финалу немцу Штефану Баумайстеру.

В этот соревновательный день у сборной России было еще одно обидное четвертое место. В аналогичной дисциплине у женщин Мария Валова в заезде за бронзу проиграла Рамоне Хофмайстер из Германии​​​. В финале женских соревнований украинка Аннамари Данча уступила швейцарке Жюли Цогг.

Напомним, что днем ранее Логинов завоевал первое в карьере золото на взрослом чемпионате мира, став самым молодым чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе за всю историю соревнований.