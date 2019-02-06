Суровые морозы накрыли всю территорию России

Россию — от Поволжья до Дальнего Востока — сковали морозы. В некоторых регионах — минус 50 и даже ниже. Закрыты школы и детские сады, отменяются междугородние автобусы и авиарейсы.

Рекордные цифры этой зимы фиксируют, по традиции, в самых морозных регионах нашей страны. Сибиряки к таким градусам давно привыкли, но вот тем, кто отправляется сюда в командировку или в гости к родным, следует быть крайне аккуратными. В больницах — десятки человек с обморожениями. В такой минус достаточно несколько минут на открытом воздухе без теплых вещей — и можно оказаться травматологическом отделении.

Холодно в разных частях Сибири. Не только в Красноярском крае, вблизи Байкала. А этот водитель по работе отправился из Иркутска в Омск. Машина заглохла, его спасли сотрудники ГИБДД. Полицейские напоминают — в минус 40 техника должна быть подготовлена к путешествию, должны запасы горючего. В лучшем случае автомобили глохнут. В худшем, как в Томской области, загораются. Только за сутки – 5 случаев. Причины — некоторые водители пытаются прогреть их с помощью огня.

Сложнее всего в такую погоду семьям с детьми. Школы из-за мороза закрываются. Многие дети остаются дома одни. Выходить на улицу, чтобы покататься на санках или поиграть в снежки, в МЧС не рекомендуют.

Холод из Сибири движется в сторону Урала и дойдет до центральной России. В Екатеринбурге этим утром минус 33. Погодный сервис сообщает "по ощущениям -44". И синоптики говорят, что по области ещё холоднее.

Подобные показатели фиксируют коллеги из других областей Урала и Сибири. Где-то пик морозов уже пройден, а в Тюменской области завтра и в столице Ханты-Мансийского автономного округа это случится завтра. Там похолодает до -48.

Из-за морозов нарушено в основном региональное авиасообщение внутри Урала и Сибири. Например, в Хакасии сегодня из-за холода отменили 28 рейсов. Это связано, как правило, с типом воздушного судна. Большие лайнеры могут приземляться и в минус 50. С маленькими региональными самолетами — сложнее.

Ожидающим своего рейса пассажирам в такой мороз остается, разве что фотографировать или снимать видео для интернета. В -40 вновь популярен кипяток, на холоде он становится украшением кадра.