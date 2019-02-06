В интернете сибиряки запустили флэшмоб "дубак-челлендж"

Суть движения — на трескучем морозе так выплеснуть стакан кипятка, чтобы вода, замерзая, образовала в воздухе дугу из кристаллов. Нужно сделать фото или снять видео процесса, и выложить его в соцсети, сообщает телеканал "Россия 24".