Реформа ЖКХ: кто заплатит за новые "умные счетчики"?

Больше никакого "поверочного рабства". В Росстандарте рассказали, что "умные приборы" появятся в каждой квартире. Вопрос — за чей счет, и кто обязан будет снимать данные. В новых деталях реформы ЖКХ разобрался Арсений Молчанов.

Москвич Василий Ушаков показывает знакомую всем процедуру. Показания за горячую и холодную воду он передаст в диспетчерскую. Современное поколение отправляет данные по интернету. Жильцов, как частных, так и многоквартирных домов хотят обязать установить "умные счетчики". Гражданам будет не нужно самостоятельно следить за точностью показаний. И тем самым — покончить с "проверочным рабством".

Ситуацию с бытовыми счетчиками часто сравнивают с весами. Как если бы покупатель приходил на рынок со своим прибором, показывал его продавцу. А тот не соглашался бы и говорил, мол, весы-то ваши не сертифицированы, и показывают не очень точно.

В Росстандарте считают, что точность показаний воды, газа и тепла — должна быть на плечах поставщика услуг. Именно поэтому ведомство вместе с Минстроем, Минэнерго и Минпромторгом готовит поправки в масштабную реформу.

Старт реформе дадут 1 июля 2020 года. Речь идет как о частных, так и многоквартирных домах. Начнут с воды и электричества. Потом таким же способом перейдут к учету газа. В этом случае приборы будут дороже. Ориентировочно от 3 до 5 тысяч рублей. Плюс от 500 до 1000 рублей за установку. По замыслу, модель энергопотребления кардинально изменится за 10-15 лет. Критики реформы напоминают: поверка счетчиков не такая и проблема — происходит всего раз в 5 лет. Зато обещанная экономия все равно компенсируется ростом цен на "коммуналку".

Ставить счетчики и вести учет потребления на предприятиях и в домах будут "Россети". Внешне приборы похожи на вай-фай роутер. Подключаясь к нему, сбытовые компании круглосуточно будут мониторить нужные показатели. Те самые, которые сейчас жители домов снимают вручную. Вопрос лишь в том, кто заплатит за технологии — жители или поставщики услуг.