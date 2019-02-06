Колдуны, маги и астрологи выстраиваются в очередь за сертификатом Росстандарта

Астрологи, гадалки и маги в России останутся без сертификатов. Росстандарт планирует провести масштабную ревизию существующих систем добровольной сертификации. И многим придется доказать, в чем польза для потребителей. Если не смогут — придется "прикрыть лавочку".

В Росстандарте отметили — сейчас любой хиромант может получить некий сертификат. Власти не могут это запретить, так как нет внятных правил. Зато есть мошенники, которые, прикрываясь бумажкой, вытягивают колоссальные деньги из легковнушаемых людей, отмечает телеканал "Россия 24".