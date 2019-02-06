Бывший президент Кот-д'Ивуара отпущен на свободу

В Бельгии отпущен под залог экс-президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо. Ранее власти королевства согласились принять бывшего президента, оправданного Международным уголовным судом по обвинениям в преступлениях против человечности.

В 2010 году Лоран Гбагбо отказался передать власть одержавшему победу в президентских выборах Кот-д'Ивуаре Алассану Уаттаре, что к массовым волнениям и кровавым столкновениям с армией. В итоге Гбагбо был задержан при содействии французских военных. По подсчетам Национальной следственной комиссии Кот-д'Ивуара, жертвами конфликта в стране стали более 3,2 тысячи человек, напоминает РИА Новости.

Обвинители Международного уголовного суда инкриминировали экс-президенту Гбагбо "косвенное соучастие" в таких преступлениях, как убийства, изнасилования и преследования по политическим мотивам. Утверждалось, что эти преступления были совершены подконтрольными ему силами в экономической столице Кот-д'Ивуара Абиджане во время демонстрации в поддержку его политического оппонента Алассана Уаттаре, в ходе женской манифестации, а также при минометном обстреле густонаселенного района города.