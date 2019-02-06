Шведская "Фрелунда" выиграла хоккейную Лигу чемпионов

Шведская "Фрелунда" стала победителем хоккейной Лиги чемпионов. В финале турнира она одержал победу над немецким "Мюнхеном". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу шведской команды.

В составе победителей шайбы забросили Самуэль Фагемо (11-я минута), Райан Лэш (25-я) и Понтус Вестерхольм (35-я). У проигравших отличился Иазин Элиц (52-я).

Отметим, что "Фрелунда" в третий раз выиграла Лигу чемпионов, которая в этом формате проводится с 2015 года.