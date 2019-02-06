Дортмундская "Боруссия" вылетела из Кубка Германии

В Германии стартовала стадия 1/8 финала национального кубка по футболу. Дортмундская "Боруссия" проиграла в серии пенальти бременскому "Вердеру" и не смогла выйти в четвертьфинал турнира.

Встреча проходила в Дортмунде. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное команды забили еще по два гола и пришли к серии пенальти 3:3​​​. В составе хозяев мячи забили Марко Ройс (45-я минута), Кристиан Пулишич (105-я) и Ашраф Хакими (113-я). У "Вердера" отличились Милот Рашица (5-я), Клаудио Писарро (108-я) и Мартин Гарник (119-я). В серии пенальти бременский клуб был точнее — 4:2.

Результаты остальных матчей: "Дуйсбург" — "Падерборн" — 1:3. "Гамбург" – "Нюрнберг" – 1:0, "Хайденхайм" – "Байер" – 2:1.