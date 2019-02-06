Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал самым результативным российским игроком в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.

В домашнем матче против "Ванкувер Кэнакс" Овечкин отметился голевой передачей и набрал 1180-е очко в карьере, обойдя по этому показателю бывшего одноклубника и другую легенду российского хоккея Сергея Федорова (1179 баллов за карьеру).

Чтобы забросить 644 шайбы и отдать 536 результативных передач, Овечкину потребовалось провести 1055 игр в 14 сезонах. Федоров (483+696), завершивший карьеру в НХЛ в 2009 году, провел 18 сезонов и сыграл в них 1248 матчей.

Отметим, что сейчас Овечкин занимает 49-е место в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. Его ближайший преследователь из российских хоккеистов — форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин, на счету которого 985 (384+601) очков в 834 встречах.

Овечкин является трехкратным чемпионом мира по хоккею. В прошлом сезоне он впервые в карьере завоевал Кубок Стэнли. Кроме того, на его счету более десятка различных индивидуальных наград НХЛ.