Месси сможет сыграть против "Реала" в полуфинале Кубка Испании

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси включен в заявку команды и сможет сыграть в первом полуфинальном матче Кубка Испании против мадридского "Реала". Встреча состоится в среду на "Камп Ноу".

Во вторник форвард тренировался вместе с командой. Напомним, в субботу Месси получил травму в матче чемпионата Испании с "Валенсией", но доиграл встречу до конца. После этого появилась информация, что аргентинец может пропустить принципиальное противостояние.