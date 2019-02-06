Фанаты "Нью-Джерси" освистали Илью Ковальчука, а он ответил голом

Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук подвергся обструкции со стороны болельщиков "Нью-Джерси Девилз" во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Эта игра стала первой для Ковальчука на домашней арене "Нью-Джерси" с 2013 года, когда он покинул бывшую команду, чтобы вернуться в Россию и подписать контракт с санкт-петербургским СКА. Фанаты "Девилз" недовольно гудели и свистели каждый раз, когда российский нападающий владел шайбой. Кроме того, многие болельщики пришли на игру с оскорбительными плакатами с надписями "предатель".

Embrace the hate 🤷‍♂️



Ilya Kovalchuk is back in NJ for the first time since returning to the NHL@Patrick_ONeal | @DarylEvans15 | @JimFox19 pic.twitter.com/EpwgZv6zvf — FOX Sports West (@FoxSportsWest) 5 февраля 2019 г.

Сам матч завершился победой "Лос-Анджелеса" со счетом 5:1. Ковальчук поставил победную точку в игре, забросив пятую шайбу.

Напомним, 4 сентября 2010 года Ковальчук подписал с "Нью-Джерси" 15-летний контракт на 100 млн долларов, но 11 июля 2013 года объявил о завершении карьеры в НХЛ, заявив, что хочет вернуться в Россию, хотя его контракт был рассчитан еще на 12 лет, в течение которых форвард заработал бы 77 млн долларов.