Выставка победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина открылась в Аргентине

В столице Аргентины Буэнос-Айресе открылась выставка работ победителей и призеров международного конкурса фотожурналистики имени погибшего на востоке Украины фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина. Экспозиция размещена в Российском центре науки и культуры.

На церемонии открытия присутствовали заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин и посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. На выставке представлены более 30 фотографий лауреатов конкурса, сообщает ТАСС.

В 2018 году на конкурс было прислано около шести тысяч работ из 77 стран мира. Отбор проходил в четырех номинациях — "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени".

В числе победителей оказались представители 14 стран — России, Ирана, Ирака, Израиля, Индии, Бангладеш, Египта, Турции, Германии, Италии, Испании, Белоруссии, Кении и ЮАР.

Фотокорреспондент Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 на Украине в ходе освещения вооруженного конфликта на востоке страны.