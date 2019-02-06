Брат Уго Чавеса заявил о своей готовности с оружием в руках защищать Мадуро

Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро готовы взяться за оружие, чтобы защитить мир в стране. Об этом заявил старший брат бывшего лидера Боливарианской Республики Уго Чавеса – Адан Чавес. У себя в твиттере он написал, что в случае необходимости – возьмется за винтовку.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает военного вмешательства Вашингтона в дела Каракаса. Законный лидер Венесуэлы Николас Мадуро назвал это сумасшествием и обещал, что ни один иностранный солдат не войдет на территорию Республики.

В конце января оппозиционер Хуан Гуайдо назвал себя исполняющим обязанности президента, напоминает телеканал "Россия 24". Мадуро объявил это попыткой госпереворота, который пытается осуществить Вашингтон.